Сербский футболист Эракович уверен, что на матче со сборной России будет дружеская атмосфера

Защитник «Зенита» и сборной Сербии Страхинья Эракович рассказал, какую атмосферу ждет на товарищеском матче с национальной командой России.

«21 марта играем против сборной России в Москве, и я очень жду этого матча. Я уверен, что это будет великолепное зрелище. Я убежден, что будет царить дружеская атмосфера, потому что мы знаем, что сербы и русские — братья, и точно будет прекрасная атмосфера», — приводит ТАСС слова Эраковича.

Матч Россия — Сербия пройдет 21 марта в Москве на «ВТБ-Арене». Начало — в 20.00 по мск.

Сборная России занимает 38-е место в рейтинге ФИФА. Российская национальная команда с 2022 года не играет в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.