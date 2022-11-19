Главный тренер сборной Узбекистана рассказал, как его команда будет играть против России

Главный тренер сборной Узбекистана Сречко Катанец рассказал, как его команда будет играть в товарищеском матче против России.

«Я всегда говорю своей команде играть агрессивно и компактно, против любого соперника. Между лигами России и Узбекистана большая разница, мы это понимаем. Основные футболисты сборной России не играли против Таджикистана, но, думаю, против нас будет другой состав и игра россиян будет совсем другой», — сказал Катанец на пресс-конференции.

Также специалист объяснил, почему не стал вызывать на эту игру защитника «Нижнего Новгорода» Иброгимхалила Юлдошева.

«Почему не вызвал Юлдошева? Я говорил об этом, он должен показывать больше», — добавил Катанец.

Товарищеский матч Узбекистан — Россия состоится в воскресенье, 20 ноября в Ташкенте. Начало — в 15.00 по московскому времени.