Тимур Гурцкая: «Статистика Жирова за клуб может привлечь только «Факел»

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о вызове защитника «Зандхаузена» Александра Жирова в сборную России на мартовские матчи отбора на чемпионат мира-2022.

«Перечисленные сомнительные личности — на них нельзя заработать. Мы вынуждены наблюдать этих игроков в команде из-за нехватки футболистов. Не понимаю, куда можно продать Жирова — вызвать или не вызвать его в сборную. Гипотетически, возможно. Но вы понимаете, как он должен выстрелить в сборной? Если посмотреть его статистику за клуб, то он вряд ли привлечет кого-то. Если только «Факел» из Воронежа. Для меня такой же вопрос, как он попал в шорт-лист сборной», — сказал Гурцкая в эфире Clubhouse «Сколько стоит футболист?».

Ранее, 15 марта, стал известен состав сборной России на мартовские матчи отбора ЧМ-2022.

Первую встречу в рамках отбора к чемпионату мира россияне проведут в гостях 24 марта против Мальты. 27 марта команда Станислава Черчесова примет в Сочи Словению. 30 марта сыграет на выезде со Словакией.