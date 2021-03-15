Семин поддержал Черчесова в выборе игроков сборной России на матчи отбора ЧМ-2022
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился с «СЭ» мнением о составе национальной команды на предстоящие отборочные матчи к чемпионату мира-2022.
«В составе сборной все закономерно, — сообщил Семин «СЭ». — Нужно отдать должное Черчесову. Он отслеживает каждого игрока, присутствует практически на каждом матче. Черчесов видит всю ситуацию, которая происходит в нашем футболе и старается объективно вызывать игроков в сборную. Не всегда получается, но на сегодняшний день он сделал состав, который может бороться. Мы все надеемся, что сборная выполнит задачи, которые перед ней стоят».
Семин также прокомментировал попадание Жиркова в состав национальной команды.
«Жирков в заявке? Все нормально. Если у Черчесова есть проблемы в каких-то позициях, то он обращается к старым проверенным людям, поэтому Юрий и попадает в состав», — добавил Семин.
Ранее, 15 марта, стал известен состав сборной России на мартовские матчи отбора ЧМ-2022.
Первая встреча в рамках квалификации к мировому первенству россияне проведут в гостях 24 марта против Мальты. 27 марта команда Станислава Черчесова примет в Сочи Словению. 30 марта сыграет на выезде со Словакией.
(Артем Бухаев)
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