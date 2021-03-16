Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Нобель Арустамян: «Меня больше всего поразил вызов Нойштедтера в сборную России»

20:49
Нобель Арустамян. Фото Федор Успенский, &quot;СЭ&quot;
Нобель Арустамян. Фото Федор Успенский, &quot;СЭ&quot;
Теги:

Комментатор и журналист Нобель Арустамян удивлен вызовом защитника «Динамо» Романа Нойштедтера в состав сборной России на мартовские матчи отбора к чемпионату мира-2022.

«Меня больше всего поразил вызов Нойштедтера. Я совершенно не ждал этого. И Жиров... У нас дефицит защитников, центральных. Это является большой проблемой для нашего футбола. Не могу сказать, что слежу внимательно за ним, но у него не складывается карьера. Уходил из «Динамо», побыл пару месяцев без клуба, вызывался в сборную, были какие-то метания. В московской команде не играет, так как тренер делает ставку на пару Ордец/Евгеньев.

Очень уважаю вторую бундеслигу, но это одна из худших команд, где играет Жиров. Это меня удивило», — сказал Нобель Арустамян в эфире Clubhouse «Сколько стоит футболист?».

Ранее, 15 марта, стал известен состав сборной России на мартовские матчи отбора ЧМ-2022.

В текущем сезоне Нойштедтер провед 9 игр за "Динамо" и не отметился результативными действиями.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
8
Офсайд




Загрузка...