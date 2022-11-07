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Корниленко — о вызове Пиняева в сборную: «Он своей результативной игрой заслужил оказаться в этом списке»

Алина Савинова
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко отреагировал на вызов в состав сборной России игроков самарского клуба Александра Солдатенкова и Сергея Пиняева.

«Мы очень рады за ребят, надеемся, что они закрепятся в сборной и будут нас радовать. Своей игрой за клуб они заслужили вызова. Также приятно, что главный тренер сборной России следит за нашими игроками.

Мы рады в первую очередь, что Сергей достаточно быстро восстановился после травмы! Потому что здоровье превыше всего. Теперь он приносит пользу клубу, своей результативной игрой заслужил оказаться в окончательном списке сборной", — приводит Metaratings.ru слова Корниленко.

Национальная команда России сыграет с Таджикистаном 17 ноября, а с Узбекистаном — 20 ноября.

Состав сборной России на товарищеские матчи можно посмотреть по этой ссылке.

Источник: https://metaratings.ru/news/kornilenko-o-vyzove-pinyaeva-v-sbornuyu-1407241/
Сергей Корниленко
Сергей Пиняев
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Крылья Советов (Самара)
Александр Солдатенков
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