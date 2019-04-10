"Техника в руках индейца – это металлом". Черчесов пошутил про свой Инстаграм

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время Всероссийского урока в рамках проекта "ПроеКТОриЯ" ответил на вопросы о шпионаже и новых технологиях.

– В бизнесе есть понятие "промышленный шпионаж". В вашей карьере было такое, что у вас что-то воровали?

– Шпионаж – это слово нам не подходит, потому что в современном мире все понятно. У нас это называется собирать информацию о сопернике, чтобы потом команде это показать на теоретическом занятии, какие у них сильные и слабые стороны, потому что у каждой команды есть свое ноу-хау. За этим надо смотреть и к игре непосредственно готовится.

Сегодня скрыть практически ничего невозможно. Если ты что-то наработал на тренировке, это видно во время игры, это все увидят, и от этого будут отталкиваться.

Кстати, на чемпионате мира над ними все время кокпит летал, не знаю чей, фотографировал нас.

– Изменился ли футбол и подготовка команды с наступлением цифровых технологий

– Изменился, но не надо забывать нутро футбола, потому что переключится на всякие технологии… Кстати мы тоже, команда когда тренируется, я его чип называю…

– Вы погоны показали?

– Нет, погоны только у меня. И поэтому мы следим за технологиями, знаем у кого какого состояние, чтобы четко понимать, что с этим футболистом делать – у каждого свой организм, и к нему надо подходить индивидуально.

Футбол – это игра, мы стараемся, чтобы это слова игра мы не забывали, потому что станем роботами – никому это не интересно. Естественно, мы за этим все следим.

– У вас Инстаграм есть?

– У меня Инстаграма никогда не было, и никогда я этого не хотел, но после ЧМ столько появилось с моим именем, к которым я отношения не имею, сейчас он у меня есть.

Но если вы меня спросите, как туда входить, я вам не скажу – я не знаю. Я это сделал, чтобы все знали – это официальный, а все остальное ко мне не относится – только ради этого.

Есть такая поговорка "Техника в руках индейца – это металлом", в этой поговорке я индеец (улыбается). ​