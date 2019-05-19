Сутормин сообщил, что на день матча с Сан-Марино у него намечена свадьба

Полузащитник "Оренбурга" Алексей Сутормин, который попал в расширенный список кандидатов в сборную России, прокомментировал "СЭ" информацию о том, что на день, когда национальная команда встретится с Сан-Марино (8 июня), у него назначена свадьба.

Ранее о дате свадьбы 25-летнего Сутормина сообщил комментатор во время трансляции игры 29-го тура чемпионата России "Уфа" – "Оренбург" (0:2).

– Это правда? – вопрос Сутормину.

– Да.

– Что собираетесь делать?

– Пока без комментариев. Еще окончательный список игроков не назван. Когда он будет известен, тогда будем решать.

14 мая тренерский штаб сборной России объявил расширенный список кандидатов в команду, в который вошли 37 человек, на два отборочных матча Евро-2020 – с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и с Кипром (11 июня, Нижний Новгород). (Арман Мкртчян)