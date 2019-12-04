Станислав Черчесов: «Главное, чтобы дети и взрослые имели возможность заниматься футболом»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о федеральном проекте «Спорт — норма жизни». Он предполагает создание условий для занятий физической культурой для всех категорий населения, в том числе повышения уровня обеспеченности населения объектами спорта.

— Честно говоря, мне все равно, в какой форме будет реализовываться этот проект, главное, чтобы дети и взрослые имели возможность заниматься футболом, — цитирует Черчесова ТАСС. — Мне становится теплее, когда я вижу, что люди занимаются футболом. Надо создавать условия: устанавливать площадки во дворах, делать футбол доступным. Если я увижу из окна, что дети играют, то и сам могу выйти во двор и начать играть.