Станислав Черчесов: «Болячек и травм у команды нет, все готовятся к шотландцам»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал состояние команды перед отборочным матчем Евро-2020 cо сборной Шотландии.

— Не каждый день против шотландцев играем. Мы прекрасно понимаем, кто наш соперник и внимательно смотрим на турнирную таблицу. Это игра за шесть очков. Но как бы игра не складывалась, впереди еще пять матчей. Мы бы не хотели заниматься математикой. Завтра матч, шансы у команд одинаковые. У нас было несколько дней, чтобы оценить ситуацию. Нагрузок мы не давали. Убежден, что все идет своим передом. Нет болячек, травм, все готовятся к игре.

— Есть несколько игроков, у которых нет большого опыта в сборной. Например, Бакаев, Комличенко, Караваев. Какова вероятность их увидеть завтра?

— Опыт подсказывает, что очень редко новый футболист начинает чувствовать себя в команде своим. Есть чувство, что они осваиваются, чувствуют себя все лучше и лучше. Нам надо подумать, кто на игру должен выходить и делать результат.

— В каком состоянии Головин?

— То, что я замечаю, что он провел на хорошем уровне предыдущий сбор. Есть «Монако», есть результат, но мы смотрим не на команду, а на нашего игрока. Состояние физическое его нас устраивает. Мы не знаем, какое он получает задание в «Монако», у нас он может иметь другое задание.

— Вы помните матч с Шотландией в 1994 году?

— Да. Помню, как перед выходом попросили поменять футболку, потому что она была одного цвета с рефери.

— А матч 1992 года, когда вы были в запасе, приводили пример в качестве мотивации?

— Нет. Тем более, как вы сказали, я был в запасе. (Александр Рогулев)