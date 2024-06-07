Рианчо: «Россия всегда была одной из сильнейших команд Европы. Нынешняя ситуация вредит потенциалу российских команд»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал «СЭ» перспективы российского футбола в условиях отстранения от международных соревнований.

«Россия всегда была одной из сильнейших команд Европы. Но нынешняя ситуация вредит развитию потенциала российских команд. Отсутствие конкуренции с великими европейскими командами мешает сборной России развиваться», — сказал Рианчо «СЭ».

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.