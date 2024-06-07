Сборная России сыграет с командой Белоруссии в товарищеском матче в пятницу, 7 июня. Игра пройдет на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске (Белоруссия). Начало — в 20.00 по московскому времени.

Ключевые события матча Белоруссия — Россия будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Смотреть видеотрансляцию игры Россия — Белоруссия можно будет в прямом эфире на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также на сайте matchtv.ru.

Свой последний товарищеский матч сборная России провела 21 марта. Тогда наша команда разгромила Сербию (4:0). Следом должна была состояться встреча с Парагваем, но из-за теракта в «Крокусе» игру отменили.

Сборная Белоруссии в этом году провела два матча — тоже в конце марта. Примечательно, что белорусы не забили ни одного мяча. Сначала они дома проиграли Черногории (0:2), а затем в гостях разошлись миром с Мальтой (0:0).

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