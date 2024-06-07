Самедов: «Я против совмещения, у сборной должен быть отдельный тренер, но сейчас это не принципиально»

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов поделился мнением о работе Валерия Карпина в национальной команде.

Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. Его контракт с командой истекает летом 2024-го.

«Валерий Георгиевич сам решит, тут нечего обсуждать. В такой ситуации, в которой мы находимся, непросто работать. Но Валерий Георгиевич — амбициозный человек. Так что он и руководство РФС к чему-то придут. Как я отношусь к совмещению постов? Спокойно. Наверное, у сборной должен быть отдельный тренер, я против совмещения, но в данной ситуации, думаю, это не так принципиально», — приводит «РБ Спорт» слова Самедова.

Ранее в РФС заявили о переговорах с Карпиным по новому контракту. Параллельно тренер возглавляет «Ростов».