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Сегодня, 19:50

Белоруссия — Россия: началась прямая трансляция матча

Товарищеский матч Белоруссия — Россия начнется 7 июня в 20:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Сборная России.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сборная России сыграет с командой Белоруссии в товарищеском матче в пятницу, 7 июня. Игра пройдет на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске (Белоруссия). Начало — в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ключевые события матча Белоруссия — Россия будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Смотреть видеотрансляцию игры Россия — Белоруссия можно будет в прямом эфире на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также на сайте matchtv.ru.

За последние 10 лет Россия и Белоруссия пересекались на футбольном поле лишь однажды. В 2015 году российские футболисты под руководством Фабио Капелло в товарищеском матче обыграли белорусов со счетом 4:2. У нашей сборной тогда забивали Кокорин, Миранчук, Кержаков и совсем юный Головин.

Сборная России по футболу: новости и статьи, фото и видео, команда

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Сборная России по футболу
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