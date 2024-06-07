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Сегодня, 11:55

Камоцци: «Не сказал бы, что такого соперника, как сборная России, сейчас не хватает на Евро-2024»

Зарина Халимхонова
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Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал «СЭ» перспективы сборной России на Евро-2024.

«На сегодняшний день не сказал бы, что такого соперника, как сборная России, сейчас не хватает на Евро-2024. Если бы сборная России могла подготовиться к участию в соревнованиях международного уровня, это, безусловно, очень помогло бы ее конкурентоспособности. К сожалению, этого не происходит, поэтому сложно выносить серьезное и профессиональное суждение — вышла бы она из группы в этом году или нет. Очень жаль, что Россия не будет принимать участие в Евро-2024. Я надеюсь, что эта ситуация разрешится как можно скорее», — сказал Камоцци «СЭ».

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Сборная России по футболу
Франко Камоцци
Чемпионат Европы по футболу
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