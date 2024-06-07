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Карпукас: «Сборной России в матче с Белоруссией нужно показать то, что наработано на тренировках»

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Полузащитник «Локомотива» и сборной России Артем Карпукас высказался о предстоящем товарищеском матче национальной команды против сборной Белоруссии.

«От белорусов я ничего не жду. Все будет зависеть от нас. Надо хорошо сыграть и показать то, что мы наработали на тренировках. Я понимаю, в какой ситуации мы находимся. Очень тяжело искать соперников. Выбор сейчас маленький», — сказал Карпукас Metaratings.ru.

Встреча сборных России и Белоруссии пройдет 7 июня в Минске. Начало игры — в 20:00 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
Артем Карпукас
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