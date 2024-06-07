Карпукас: «Сборной России в матче с Белоруссией нужно показать то, что наработано на тренировках»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Артем Карпукас высказался о предстоящем товарищеском матче национальной команды против сборной Белоруссии.

«От белорусов я ничего не жду. Все будет зависеть от нас. Надо хорошо сыграть и показать то, что мы наработали на тренировках. Я понимаю, в какой ситуации мы находимся. Очень тяжело искать соперников. Выбор сейчас маленький», — сказал Карпукас Metaratings.ru.

Встреча сборных России и Белоруссии пройдет 7 июня в Минске. Начало игры — в 20:00 по московскому времени.