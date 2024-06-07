Силкин: «Белорусы — неуступчивые, они могут обыграть сборную России»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными Белоруссии и России.

«Даже не знаю, чего можно ожидать от этой игры. По идее у всех наших футболистов будет чемоданное настроение, так как они уже давно должны были быть в отпуске. Беларусы очень неуступчивые, с ними будет непросто играть. Они ребята характерные, в одном матче могут собраться и обыграть сборную России», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Игра Белоруссия — Россия пройдет 7 июня в Минске и начнется в 20.00 мск.

Последний товарищеский матч сборная России провела 21 марта, когда обыграла в Москве команду Сербии со счетом 4:0.