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Сегодня, 12:18

Шевченко поддержал решение УЕФА о недопуске юниорских сборных России к международным турнирам

Алина Савинова
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Андрей Шевченко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший форвард «Милана» и сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что думает об отмене решения УЕФА о допуске юношеских сборных России к международным турнирам.

«Возрастная категория не имеет никакого значения в мировой справедливости. Это маленький, но важный шаг. Продолжаем защищать интересы Украины на международной арене», — цитирует Шевченко RT.

26 сентября УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой национальные команды России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Российские сборные должны были проводить свои матчи на нейтральной территории без использования флага и гимна. Позже Украина, Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва заявили, что не будут играть в соревнованиях с участием россиян.

10 октября стало известно, что УЕФА отменил свое решение о допуске к турнирам юношеских сборных России.

Источник: https://russian.rt.com/
Андрей Шевченко
Футбол
Сборная России по футболу
УЕФА
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