Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 18:37

Шалимов: «Первый стимул сборной России — победа, чтобы убрать весь негатив»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о товарищеском матче сборной России с командой Камеруна.

«Сборная собирается в этом году не так часто, один сбор пропустили. Большинство матчей в последние два года были выездными, и почти каждый раз поднималась волна негатива. Понятно, что потом волна спадает, но переживается все это непросто. Первый стимул, который сейчас должен быть у команды — победа, чтобы убрать вообще весь негатив. В этом смысле очень хорошо, что смогли победить, хотя надо сказать, что все могло развернуться и совсем иначе», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.

12 октября сборная России обыграла Камерун в рамках товарищеского матча (1:0). Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Победный мяч забил Федор Чалов на 40-й минуте.

16 октября россияне проведут еще один товарищеский матч, который пройдет в Анталье на стадионе «Титаник Мардан». Начало игры — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-o-stimule-sbornoj-rossii-pobeda-chtoby-ubrat-ves-negativ/
Игорь Шалимов
Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
0
Читайте также
Коляда поделился эмоциями от своего дебюта комментатором на Первом канале
В Италии разгорается скандал из-за ставок. Замешаны футболисты высшего дивизиона и даже сборной
Матвиенко допустила отказ России от участия в ПАЧЭС
СМИ сообщили о находящейся на грани из-за сокращения поддержки Украине
Покров Пресвятой Богородицы — как отмечают православный праздник 14 октября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в октябре 2023: матч с Камеруном в Москве и Кенией в Турции
Масалитин: «Карпин не волшебник, он не может взмахнуть палочкой и за два-три дня наладить игру сборной России»
Сборная России вылетела в Турцию на товарищеский матч против Кении
Семин: «Сборная обязана побеждать Кению? Они никому ничем не обязаны»
Товарищеский матч сборных России и Кении рассудит бригада арбитров из Турции
В Ассоциация футбола Индонезии заявили, что не получали предложения о проведении матча с Россией
Кафанов рассказал, кто займет место в воротах сборной России в товарищеском матче с Кенией
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Масалитин: «Карпин не волшебник, он не может взмахнуть палочкой и за два-три дня наладить игру сборной России»
Новости
RSS RSS
Все новости