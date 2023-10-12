Сенников не видит смысла в переходе РФС в Азию

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников оценил вероятность допуска российских клубов к участию в соревнованиях под эгидой УЕФА.

«Я не вижу смысла переходить в Азию. Федерация тенниса же как-то урегулировала все сложные моменты, поэтому российские спортсмены выступают на международных турнирах. Сейчас ведь никаких вопросов по этому поводу не возникает. Российские спортивные федерации, которые сумели достичь успехов в этом направлении, действовали напористее и жестче», — приводит слова Сенникова «Евро-Футбол.Ру».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА официально отстранили российские клубы и сборные от международных турниров. 26 сентября этого года исполком УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой сборные России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Решение касается как мужских, так и женских команд.

В конце прошлого года исполком РФС несколько раз собирался для обсуждения вопроса перехода в Азиатскую конфедерацию, однако не принял окончательного решения.