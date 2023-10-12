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Сегодня, 18:00

Молодежная сборная России сыграла вничью со «СКА Бразил»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Фото РФС

Молодежная сборная России сыграла вничью со «СКА Бразил» — 2:2.

У россиян забили Александр Чупаев и Илья Кирш, у бразильской команды отличились Лукас Кафе и Таиллон.

Матч против «СКА Бразилии» стал для молодежной сборной России первым в рамках бразильского турне.

13 октября российской команде предстоит встретиться с «Палмейрасом» U-20, 14 октября — с «Сантосом» U-20, а 16 октября — с «Ред Булл Бригантино» U-20.

Товарищеские матчи

Россия U21 — «СКА Бразил U20» — 2:2 (1:1)

Голы: Чупаев, 17 (1:0). Лукас Кафе, 32 (1:1). Таиллон, 66 (1:2). Кирш, 86 (2:2).

Россия U21: Дегтев, Грибакин, Рядно (Бескибальный, 81), Шнапцев (Бессмертный, 82), Зазвонкин (Пяткин, 73), Погостнов (Кирш, 81), Глебов, Кисляк (Дмитриев, 73), Иванов (Чобанов, 64), Колтаков (Родионов, 64), Чупаев (Никишин, 46).

Предупреждения: Зазвонкин, 34. Погостнов, 71.

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