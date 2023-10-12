Черчесов — о матче Россия — Камерун: «Давно не играли с таким соперником»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о товарищеском матче национальной команды против Камеруна.

«Игра сборной всегда знаковое событие. Тем более дома. Давно не играли с таким соперником. Поэтому надеюсь, что зрители придут», — сказал Черчесов журналистам перед игрой.

Матч Россия — Камерун пройдет 12 октября, в четверг, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 19.00 по московскому времени.