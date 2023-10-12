Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 18:24

Черчесов — о матче Россия — Камерун: «Давно не играли с таким соперником»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о товарищеском матче национальной команды против Камеруна.

«Игра сборной всегда знаковое событие. Тем более дома. Давно не играли с таким соперником. Поэтому надеюсь, что зрители придут», — сказал Черчесов журналистам перед игрой.

Матч Россия — Камерун пройдет 12 октября, в четверг, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Федор Чалов и&nbsp;Андре Онана. Россия — Камерун: онлайн-трансляция товарищеского матча
Станислав Черчесов
Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
0
Читайте также
Это`О посетит матч сборной России с Камеруном в Москве
Футболистке Леманн предложили крупную сумму за ночь со знаменитостью
Politico сообщила об отчаянном обращении Зеленского к Западу
В Москве задержали подозреваемого в убийстве и расчленении женщины
Журналист Херш заявил, что премьеру Израиля Нетаньяху пришел конец
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в октябре 2023: матч с Камеруном в Москве и Кенией в Турции
Россия — Камерун: на 1-й минуте не удален защитник гостей
Валерий Непомнящий нанес символический удар по мячу перед матчем Россия — Камерун
Россия — Камерун: Обляков попал в штангу. Онлайн-трансляция товарищеского матча
Гафин: «Не могу сказать, удивлен ли я отсутствию в сборной Тюкавина. Это данность»
Газзаев о матче Россия — Камерун: «Сегодня мы сможем увидеть, что из себя представляет сборная»
Черчесов: «Сборная есть сборная. Такие вещи невозможно вычеркнуть»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сенников не видит смысла в переходе РФС в Азию

Нжи встретился с Фоминым перед матчем Россия — Камерун на «ВТБ Арене»
Новости
RSS RSS
Все новости