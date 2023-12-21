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Сегодня, 03:09

Семин: «Если матч с Сербией состоится, то это будет очень интересная и полезная игра»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию о проведении товарищеского матча между сборными России и Сербии.

«То, что наша сборная сыграет товарищеский матч с Сербией — очень хорошая новость. Руководители РФС делают все возможное, чтобы у нашей национальной команды были зарубежные соперники. Сербия — очень серьезная команда. Если матч состоится, то это будет очень интересная и полезная для нас игра. Эта игра не имеет никакой политической подоплеки, ведь мы с сербами друзья», — сказал Семин Metaratings.ru.

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Из-за этого российская сборная не сыграла в стыковом матче ЧМ-2022 против Польши и пропустила отборочный турнир Евро-2024.

Игроки сборной России. Сборная России сыграет с Сербией в марте 2024 года
Источник: https://metaratings.ru/news/syomin-match-s-serbiei-budet-interesnym-i-poleznym-dlya-sbornoi-rossii-317312/
Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
Юрий Семин
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