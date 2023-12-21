Игнатьев: «Решение остаться в УЕФА — выстраданное»

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал решение РФС отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Наши руководители футбола, думаю, были на контакте с руководителями ФИФА и УЕФА. Взглядом со стороны понятно, что если бы мы перешли в Азиатскую конфедерацию, то почему они должны с нами играть? И не бойкотировать это дело, как, например, Австралия или Япония? Решение остаться — выстраданное. Наверняка, Азиатская конфедерация во главе с УЕФА и ФИФА приняли какое-то совместное решение и определили, что и здесь не место нашей сборной. Нам лучше ждать, когда шлюзы приоткроют, и мы будем играть в европейской федерации», — цитирует Metaratings.ru Игнатьева.

20 декабря состоялось заседание исполкома РФС, члены которого сочли, что переход в Азию без гарантий от ФИФА относительно участия в международных турнирах не имеет смысла.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований под своей эгидой.