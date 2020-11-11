Пресс-служба сборной России сообщила, что у трех футболистов национальной команды выявлены сомнительные тесты на коронавирус. Это форвард Антон Заболотный и полузащитники Александр Ерохин и Даниил Весовой.

«Ни у одного из игроков нет никаких симптомов болезни. А один из футболистов несколько месяцев назад уже перенес COVID-19 и последние два месяца играет и тренируется без всяких ограничений. У него имеется высокий титр соответствующих антител», — говорится в сообщении.

Отмечается, что анализы могли показать ложноположительный результат.

Вместе с тем форвард ЦСКА Федор Чалов вызван в расположение сборной России из молодежки.

В ноябре сборную России ждут товарищеский матч против Молдавии (12 ноября) и две заключительные игры группового турнира Лиги наций — с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября). Все встречи пройдут на выезде.