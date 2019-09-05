Сборная России провела тренировку на «Хэмпден Парк»
14:44
Футболисты сборной России провели предыгровую тренировку на стадионе «Хэмпден Парк» накануне отборочного матча Евро-2020 с командой Шотландии.
В занятии принимают все 26 человек, которые есть в распоряжении Станислава Черчесова. Встреча пройдет в пятницу и начнется в 21.45 по московскому времени. (Александр Рогулев)
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