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Сборная России провела тренировку без Мариу Фернандеса

13:12
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Сборная России провела тренировку в преддверии матча Лиги наций против Турции.

В занятии принимал участие голкипер Матвей Сафонов. Накануне он был вызван из расположения молодежной сборной России.

А вот защитник Мариу Фернандес не вышел на занятие. У игрока подозрения на коронавирус.

Футболист был незамедлительно изолирован от команды в домашних условиях. Мариу чувствует себя отлично, жалоб на самочувствие нет. Тесты остальных членов сборной отрицательные.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




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