Сборная России провела тренировку без Мариу Фернандеса
Сборная России провела тренировку в преддверии матча Лиги наций против Турции.
В занятии принимал участие голкипер Матвей Сафонов. Накануне он был вызван из расположения молодежной сборной России.
А вот защитник Мариу Фернандес не вышел на занятие. У игрока подозрения на коронавирус.
Футболист был незамедлительно изолирован от команды в домашних условиях. Мариу чувствует себя отлично, жалоб на самочувствие нет. Тесты остальных членов сборной отрицательные.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.