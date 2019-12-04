Сборная России проведет товарищеский матч в Москве 6 июня

Сборная России в рамках подготовки к чемпионату Европы-2020 проведет четыре товарищеских матча. Один из них состоится в Москве 6 июня, а еще три — на выезде. Ранее сообщалось, что россияне встретятся с Молдавией и Польшей, но главный тренер сборной Станислав Черчесов не подтвердил информацию, поскольку соглашения еще не подписаны.

— Точных соперников я знаю, но называть их не могу, потому что это не подтверждено официально, — цитирует ТАСС Черчесова. — Единственное, две игры мы планировали сыграть дома, две — на выезде. Но, судя по тому, как складывается, три матча мы сыграем на выезде, один — непосредственно перед чемпионатом Европы — в Москве, 6-го числа. Даты будут такие: 28 и 31 марта, 2 и 6 июня.

Со всеми тренерами потенциальных соперников я разговаривал, добро получено. Теперь дело за руководителями, которые должны это зафиксировать, чтобы я не был голословным.

Сборная России в групповом турнире Евро-2020 сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: