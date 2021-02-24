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Сборная России проведет сбор в Сочи перед матчами отбора ЧМ-2022

15:06
Игроки сборной России. Фото сборная России
Игроки сборной России. Фото сборная России
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Сборная России по футболу проведет сбор в Сочи перед мартовскими матчами отборочного турнира чемпионата мира-2022. Команда Станислава Черчесова будет тренироваться на основном поле центра спортивной подготовки «Юг Спорт» с 18 по 22 марта.

Россия начнет отбор на ЧМ-2022 выездным матчем с Мальтой. Игра состоится на поле соперника 24 марта. Три дня спустя, 27 марта Россия сыграет дома со Словенией.

Также россиянам предстоит сыграть в отборочном турнире чемпионата мира с Хорватией, Кипром и Словакией.

Дополнительная информация:

https://t.me/teamrussia/566

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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