Сборная России проведет сбор в Сочи перед матчами отбора ЧМ-2022

Сборная России по футболу проведет сбор в Сочи перед мартовскими матчами отборочного турнира чемпионата мира-2022. Команда Станислава Черчесова будет тренироваться на основном поле центра спортивной подготовки «Юг Спорт» с 18 по 22 марта.

Россия начнет отбор на ЧМ-2022 выездным матчем с Мальтой. Игра состоится на поле соперника 24 марта. Три дня спустя, 27 марта Россия сыграет дома со Словенией.

Также россиянам предстоит сыграть в отборочном турнире чемпионата мира с Хорватией, Кипром и Словакией.