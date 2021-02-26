РФС планирует получить 4,5 миллиарда рублей от коммерческой деятельности в 2021 году

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал 26 февраля о планах по получению дохода от коммерческой деятельности в 2021 году.

«Если говорить о доходах РФС, мы планируем, что они будут выше, чем в 2020 и 2019 годах. От коммерческой деятельности планируем получить порядка 4,5 миллиарда рублей. Средства будут направлены на реализацию реформ. Спасибо партнерам, которые продолжают верить в то, что нам удастся реформировать российский футбол», — цитирует ТАСС Дюкова.

В пятницу, 26 февраля прошло заседание исполкома РФС, на котором должен был быть принят бюджет на 2021 год.