Футболисты сборной России рассказали, какой подарок хотели бы получить на 23 февраля

Футболисты сборной России рассказали, как отмечают 23 февраля. Также они рассказали, какой подарок хотели бы получить.

Для Ивана Облякова лучший подарок — диск с игрой, а вот для Даниила Фомина — интересная книжка.

Юрий Жирков хотел бы получить военный артефакт. Дмитрий Черышев был бы доволен, если бы девушка просто приготовила ему любимое блюдо.

А Антон Шунин был бы не прочь сходить с женой в баню.