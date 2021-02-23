Футболисты сборной России рассказали, какой подарок хотели бы получить на 23 февраля
18:38
Футболисты сборной России рассказали, как отмечают 23 февраля. Также они рассказали, какой подарок хотели бы получить.
Для Ивана Облякова лучший подарок — диск с игрой, а вот для Даниила Фомина — интересная книжка.
Юрий Жирков хотел бы получить военный артефакт. Дмитрий Черышев был бы доволен, если бы девушка просто приготовила ему любимое блюдо.
А Антон Шунин был бы не прочь сходить с женой в баню.
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