Сборная России проведет контрольный матч с молодежной командой в двух разных составах

Сборная России объявила состав на контрольный матч с молодежной национальной командой в рамках учебно-тренировочного сбора в Москве.

Команда Валерия Карпина проведет игру в двух разных составах — по одному на каждый тайм.

Состав сборной России на первый тайм: Сафонов, Заика, Дивеев, Осипенко, Терехов, Фомин, Баринов, Жемалетдинов, Бакаев, Тюкавин, Мостовой.

Состав сборной России на второй тайм: Шунин, Самошников, Чистяков, Джикия, Круговой, Кучаев, Глебов, Кузяев, Сутормин, Сергеев, Зиньковский.

Сегодня основная и молодежная сборные России проведут совместную тренировку на базе в Новогорске, в рамках которой команды проведут товарищескую игру. Начало занятия запланировано на 16.30 (мск).