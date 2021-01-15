Сборная России поздравила Миранчука с голом «Кальяри»
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Пресс-служба сборной России поздравила полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука с голом в матче 1/8 финала Кубка Италии против «Кальяри». Для него это был дебютный матч в стартовом составе.
Дебют в стартовом составе — гол!— Сборная России (@TeamRussia) January 14, 2021
Лёша Миранчук продолжает забивать в дебютных матчах ??#СборнаяРоссии #НашиПарни
«Дебют в стартовом составе — гол! Леша Миранчук продолжает забивать в дебютных матчах», — говорится в сообщении официального Twitter сборной.
По ходу второго тайма счет в матче равный — 1:1.
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