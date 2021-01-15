Сборная России поздравила Миранчука с голом «Кальяри»

Пресс-служба сборной России поздравила полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука с голом в матче 1/8 финала Кубка Италии против «Кальяри». Для него это был дебютный матч в стартовом составе.

Дебют в стартовом составе — гол!



Лёша Миранчук продолжает забивать в дебютных матчах ??#СборнаяРоссии #НашиПарни — Сборная России (@TeamRussia) January 14, 2021

«Дебют в стартовом составе — гол! Леша Миранчук продолжает забивать в дебютных матчах», — говорится в сообщении официального Twitter сборной.

По ходу второго тайма счет в матче равный — 1:1.