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Сборная России поздравила Миранчука с голом «Кальяри»

00:27
Алексей Миранчук. Фото Twitter
Алексей Миранчук. Фото Twitter
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Пресс-служба сборной России поздравила полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука с голом в матче 1/8 финала Кубка Италии против «Кальяри». Для него это был дебютный матч в стартовом составе.

«Дебют в стартовом составе — гол! Леша Миранчук продолжает забивать в дебютных матчах», — говорится в сообщении официального Twitter сборной.

По ходу второго тайма счет в матче равный — 1:1.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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