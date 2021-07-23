Сборная России поздравила Лунева с дебютом в «Байере»
18:24
Российский вратарь Андрей Лунев «Байера» провел первый матч за команду. Он вышел на замену в товарищеском матче против «Фрайбурга». Встреча завершилась со счетом 0:0.
Twitter сборной России поздравил Лунева с дебютом за команду из Леверкузена.
Напомним, 29-летний Лунев подписал контракт с немецкой командой до конца июня 2023 года.
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