Эксперты оценили шансы Кунца и Бердыева возглавить сборную России

РФС продолжает поиск кандидатов на освободившийся после увольнения Станислава Черчесова пост главного тренера сборной России по футболу. Отдел трейдинга букмекерской компании БЕТСИТИ назвал главных кандидатов на вакантную должность.

Так, шансы Штефана Кунца, тренирующего в настоящий момент олимпийскую сборную Германии, оцениваются наиболее высоко. Коэффициент на его назначение — 1.80, что составляет 55,5 процентов вероятности. Экс-тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев — второй кандидат на вакантную позицию. Он возглавит россиян с 25-процентной вероятностью. Далее следуют три специалиста, шансы которых БЕТСИТИ оценивает одинаково невысоко. Валерий Карпин, Сергей Семак и Леонид Слуцкий — банк поставившего на любого из них игрока вырастет в 10 раз в случае назначения.

Глава РФС Александр Дюков ранее заявлял, что решение по новому тренеру сборной будет принято до старта розыгрыша нового сезона РПЛ. Первый матч чемпионата между «Ростовом» и «Динамо» состоится 23 июля.

У читателей «СЭ» есть уникальная возможность. Вы сделать ставку на следующего тренера сборной России — получите приветственный бонус до 10 000 рублей прямо сейчас!