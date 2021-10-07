Карпин рассказал, как игроки сборной России помогли больному ребенку
Главный тренер сборной России рассказал, как игроки помогли больному ребенку
19:53
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал информацию о том, что футболисты национальной команды собрали средства на лечение больному ребенку.
«История такая: попросили, как это всегда бывает, помочь ребенку. Хотелось бы, чтобы это стало нормой на каждом сборе сборной России. Чтобы были такие действия от наших футболистов. Благодарю весь штаб и футболистов, все участвовали, собрали за день нужную сумму. В сборной собраны настоящие люди», — заявил Карпин.
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