Карпин рассказал, как игроки сборной России помогли больному ребенку

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал информацию о том, что футболисты национальной команды собрали средства на лечение больному ребенку.

«История такая: попросили, как это всегда бывает, помочь ребенку. Хотелось бы, чтобы это стало нормой на каждом сборе сборной России. Чтобы были такие действия от наших футболистов. Благодарю весь штаб и футболистов, все участвовали, собрали за день нужную сумму. В сборной собраны настоящие люди», — заявил Карпин.