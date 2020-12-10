Сборная России сохранила 39-е место в обновленном рейтинге ФИФА

Сборная России в обновленном рейтинге ФИФА сохранила 39-е место. У команды Станислава Черчесова 1461 очко.

В ноябре сборная России сыграла вничью с Молдавией (0:0), уступила Турции (2:3) и Сербии (0:5).

На первом месте идет сборная Бельгии (1 780 очков). Вторая строчка — у Франции (1 755 очков), третьей идет Бразилия (1 743 очка).

Следующая версия рейтинга ФИФА будет опубликована 18 февраля 2021 года.

Топ-10 рейтинга ФИФА (от 10 декабря 2020 года):

1. Бельгия — 1780 очков

2. Франция — 1755

3. Бразилия — 1743

4. Англия — 1670

5. Португалия — 1662

6. Испания — 1645

7. Аргентина — 1642

8. Уругвай — 1639

9. Мексика — 1632

10. Италия — 1625

...39. Россия — 1461

Ранее стали известны соперники сборной России по отборочному турниру чемпионата мира-2022 в Катаре. Ими стали Хорватия, Словакия, Словения, Кипр и Мальта.