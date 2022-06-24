Губерниев прокомментировал возможный матч сборной России против Саудовской Аравии

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал возможный товарищеский матч со сборной Саудовской Аравии.

«Это лучше, чем ни с кем не соревноваться. Англия ведь с нами играть не будет, поэтому кто согласится, с теми и сыграем. Я сейчас не вижу ни одного соперника для нашей сборной. Если Саудовская Аравия согласится играть, будет хорошо, а остальные с нами не сыграют, как и с Белоруссией», — цитирует Metaratings.ru Губерниева.

На данный момент российская национальная команда отстранена от всех международных соревнований, из-за чего не может проводить официальные матчи. Поэтому сборная России может участвовать только в товарищеских матчах.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о предстоящих товарищеских матчах сборной России.