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Сегодня, 12:46

В Индонезии заявили, что сборная России хочет провести товарищеский матч с азиатской командой

Руслан Минаев
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Болельщицы сборной Индонезии на трибуне.
Болельщицы сборной Индонезии.
Фото Global Look Press

Сборная России может провести товарищеский матч с национальной командой Индонезии. Об этом заявил министр спорта юго-восточного государства Дито Ареотеджо.

«Россия хочет провести товарищеский матч с Индонезией. Это должно быть согласовано сначала с Футбольной ассоциацией Индонезии (PSSI). Надеюсь, это случится», — цитирует министра спорта пресс-служба ведомства.

В марте 2023 года сборная России провела два товарищеских матча — против Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Национальная команда отстранена от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: сайт Министерства молодежи и спорта Республики Индонезия
Сборная Индонезии по футболу
Сборная России по футболу
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