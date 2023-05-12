Алаев — о возможном матче со сборной Индонезии: «Ничего об этом неизвестно. Ждем расписания соперников»

Президент РПЛ и вице-президент РФС Александр Алаев в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление министра спорта Индонезии о возможном проведении товарищеского матча со сборной России.

«Товарищеский матч сборной России с Индонезией? Мне ничего об этом не известно. Первый раз слышу. С нетерпением жду информацию. Очень надеюсь, что матчи состоятся. Ждем расписания соперников», — сказал Алаев «СЭ».

В марте 2023 года сборная России провела два товарищеских матча — против Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Национальная команда отстранена от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.