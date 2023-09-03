Сборная Катара подтвердила матч с командой России 12 сентября
Пресс-служба Футбольной ассоциация Катара подтвердила проведение матча со сборной России. Товарищеская встреча состоится 12 сентября на стадионе «Эль-Джануб». Начало — 18.15 мск.
30 августа РФС объявил, что в состав сборной России на сентябрьский сбор вызваны 49 игроков. Сбор национальной команды начнется в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября.
Последний товарищеский матч команда России провела 26 марта против Ирака (2:0).
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