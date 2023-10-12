Самюэль Это'О приехал на матч сборной России против Камеруна

Президент Федерации футбола Камеруна, бывший нападающий «Анжи» Самюэль Это'О приехал на матч камерунской сборной против России.

Игра проходит в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

Это'О выступал за «Анжи» с августа 2011 года по август 2013 года. Он завершил карьеру в сентябре 2019 года, а в декабре 2021 года был избран президентом Федерации футбола Камеруна.

Ожидалось, что он прибудет в Москву днем в четверг, 12 октября. Он не прилетел вместе с основной камерунской делегацией из-за участия в генеральной ассамблее Федерации футбола Камеруна.