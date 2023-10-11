В сборной Камеруна объяснили, почему Это'О не приехал в Россию с командой

В пресс-службе сборной Камеруна ответили на вопрос «СЭ» о возможном приезде президента Федерации футбола Камеруна Самюэля Это'О на товарищеский матч с Россией.

«Вчера Самюэль принимал участие в генеральной ассамблее Федерации футбола Камеруна, поэтому не смог приехать в Москву», — сообщили «СЭ» в пресс-службе сборной.

Матч между сборными России и Камеруна пройдет в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина 12 октября. Начало — в 19.00 мск.