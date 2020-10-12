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Ролан Гусев: «Выйди Джикия и Фернандес на поле — все бы сложилось иначе»

18:03
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Бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев считает, что отсутствие Мариу Фернандеса и Георгия Джикии повлияло на игру национальной команды в матче Лиги наций с Турцией (1:1). Оба защитника не смогли принять участия в игре из-за подозрительных тестов на коронавирус.

— Конечно, подобное не может не влиять на команду, — цитирует RT Гусева. — Тем более нельзя забывать, что в последних матчах сборной не могли помочь также Алексей Миранчук с Александром Головиным. Все это системообразующие футболисты. Отсутствие подобных фигур всегда создает проблемы. Выйди они на поле — все бы сложилось иначе. А так у нас появилась фактически новая линия обороны. Понятно, что в таком сочетании люди будут допускать ошибки.

При этом Гусев считает, что Федор Кудряшов комфортно чувствует себя в любой схеме и готов занять любую позицию в обороне.

— Но, повторюсь, если бы на поле присутствовали Джикия с Фернандесом, это была бы совершенно другая история, — добавил ветеран.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/791912-gusev-dzhikiya-fernandes-sbornaya-rossii

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