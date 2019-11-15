Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от завтрашнего матча отборочного турнира к ЕВРО-2020 против сборной России.

По его словам, отсутствие нескольких основных защитников не должно стать проблемой для команды. Также Мартинес отметил, что не ждет простой победы на переполненной «Газпром-Арене»

— Готов ли Вермален?

— Да, с ним были проблемы, но он тренировался накануне, тренировался сегодня и окончательное решение мы примем после этих тренировок.

— Насколько для сборной Бельгии принципиально выиграть все матчи в группе?

— Завтра и для нас, и для России финал. Ваша сборная растет по ходу отборочного турнира. К тому же у нашего соперника будет своя поддержка, они сыграют при полном стадионе. Это будет сложная игра.

— Что думаете о переезде Тилеманса из Бельгии во Францию?

— Уникальный молодой игрок, уже имеющий опыт. Он был молодым капитаном в «Андерлехте», который хотел попробовать что-то новое. Он уже играл на Чемпионате Мира и я считаю, что переезд во Францию-большой шаг для него.

— Вы уже играли в Петербурге. Как себя сейчас здесь чувствует команда?

— Место навивает воспоминания. Оказавшись на стадионе, невольно вспоминаешь Чемпионат Мира и его результаты. Впрочем, у нас много планов. Наша команда набирается опыта и ждем побед в будущем.

— Ваш бывший помощник в сборной Тьерри Анри возглавил «Монреаль».

— Отличная новость, мы рады за него. Там у него будет отличный проект, и скоро он начнет строить свою команду. Для него это новый шаг и в Бельгии за него рады.

— Завтра из-за травм могут не сыграть сразу несколько основных защитников. Это проблема?

— Да, опасения есть. Хотя для нас это скорее новые возможности, ведь сборная Бельгии — это не 11 человек и игроков основы всегда могут заменить другие наши футболисты. У меня нет сомнений, что команда проведет хороший матч, хотя против такого соперника, как Россия, это будет непросто. (Артем Рябовол)

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