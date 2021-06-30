Ребров о Черчесове: «Если тупо поменять шило на мыло, то что будет дальше?»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров высказался о решении технического комитета Российского футбольного союза (РФС) признать работу главного тренера сборной России Станислава Черчесова на Евро-2020 неудовлетворительной.

— Ты сейчас уже не в том возрасте и положении, чтобы что-то заискивать или бояться чего-то говорить. Сейчас технический комитет РФС назвал работу Черчесова неудовлетворительной. Ты как футболист и болельщик, тебе нравится сборная Россия при Черчесове или тебе тоже хотелось бы какой-то новый путь, возможно, какую-то новую, более игровую тактику?

— Если этот путь есть, если мне показали бы, что вот этот пусть: он светлый, хороший, я бы поднял две руки, сказал: «Давайте менять».

— Назвали бы конкретную фамилию?

— Я даже не знаю, насчет конкретной фамилии. Это не только о фамилиях, дело, наверно, в какой-то системе. Мы все время говори — система, вертикаль, которая будет касаться не только верхзов, нас, взрослых футболистов, но и самых низов — развитие детей и всего остального. Тогда я скажу: «Блин, ребят, наверно, это интересно». А если это просто тупо взять и убрать Черчесова, поставить «шило — на мыло», как говорится, не в обиду никому, то что будет дальше? Если мне покажут, тогда я скажу: «Давайте», а так, я не уверен.

— Все время же говорят о том, что надо начинать с детского футбола. Почему же никак не начинается?

— Я сейчас занят на футбольном поле тем, чтобы помогать команде, «Спартаку». Мне, наверно, до РФС не то, что дела нету, этого нет в поле моей деятельности. Мне сейчас важнее задачи «Спартака», новый тренер, головой я там, а не в РФС.

— Одна из известных болельщиц «Спартака» недавно предложила Доменико Тедеско в качестве тренера сборной России. Ты с ним работал. Как тебе такая кандидатура?

— Я не знаю. Тут опять же много моментов, захочет он, не захочет. Если касаться его, хороший тренер, но тут много моментов: клуб, сборная, захочет или нет. Надо у тренера в первую очередь спрашивать.

Сборная России заняла последнее, 4-е место в группе B на Евро-2020 и не смогла выйти в плей-офф.