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Боярский предложил поднять зарплату Черчесову после решения техкома РФС

14:40
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Народный артист РФ Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение технического комитета РФС выразить доверие главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

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«Считаю, что ему нужно поднять зарплату. У него она не очень большая. Ему пригодится. Я смотрю, что делает Шевченко, как он не стесняется и добивается победы. Я сомневаюсь, что Черчесов на свою зарплату сможет соответствовать нашей сборной. Нужно увеличить ему зарплату как минимум в два раза. Поскольку он считает, что матч с Данией со счетом 4:1 — наш лучший матч на Евро, то когда счет будет 8:1, это будет в два раза лучше», — сказал Боярский «СЭ».

30 июня Черчесов выступил перед техническим комитетом РФС, который оценил выступление сборной России на Евро-2020. Черчесов и техком РФС признали итоги выступления неудовлетворительными.

Сборная России в группе B уступила Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию (1:0). С тремя очками россияне заняли четвертое место в группе и не смогли пробиться в плей-офф.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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