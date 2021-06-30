Боярский предложил поднять зарплату Черчесову после решения техкома РФС

Народный артист РФ Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение технического комитета РФС выразить доверие главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

«Считаю, что ему нужно поднять зарплату. У него она не очень большая. Ему пригодится. Я смотрю, что делает Шевченко, как он не стесняется и добивается победы. Я сомневаюсь, что Черчесов на свою зарплату сможет соответствовать нашей сборной. Нужно увеличить ему зарплату как минимум в два раза. Поскольку он считает, что матч с Данией со счетом 4:1 — наш лучший матч на Евро, то когда счет будет 8:1, это будет в два раза лучше», — сказал Боярский «СЭ».

30 июня Черчесов выступил перед техническим комитетом РФС, который оценил выступление сборной России на Евро-2020. Черчесов и техком РФС признали итоги выступления неудовлетворительными.

Сборная России в группе B уступила Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию (1:0). С тремя очками россияне заняли четвертое место в группе и не смогли пробиться в плей-офф.