Радимов сказал, когда сборная России сыграет в финале чемпионата Европы

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов ответил вопрос, когда сборная России сможет оказаться в финале чемпионата Европы.

«Нам всем еще много над этим надо работать. Поколение, которое играло на домашнем чемпионате мира-2018, было сильней, чем-то, которое принимало участие в этом европейском первенстве. В этой команде не нашлось своего Игнашевича или Акинфеева, которые повели бы за собой», — сказал Радимов.

Напомним, на Евро-2020 сборная России завершила борьбу на групповой стадии. (Евгений Черепанов)

«Те, кто мог уехать из РПЛ, уже играют в зарубежных клубах». Радимов — о старте РПЛ, Евро и Олимпиаде

