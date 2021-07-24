Интервью главного тренера «Зенита-2».

РПЛ

— Кто может составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство в предстоящем сезоне?

— Я считаю, что главный конкурент — московский «Спартак». У них есть полноценные два состава, и они, конечно, будут главными соперниками «Зенита» в борьбе за чемпионство. Красно-белые вернули из аренды всех футболистов, которые способны обыгрывать один в один. ЦСКА лихорадило, и не думаю, что они смогут составить конкуренцию. Этот сезон будет переходным, а вот через год армейцы вновь включатся в борьбу за золото. «Краснодар», «Рубин», «Ростов» и «Динамо» будут бороться за зону еврокубков.

— Что думаете о лимите в РПЛ?

— Самое главное — работа с детьми. Им надо давать больше. Что касается лимита на легионеров, то я бы его ослабил. Если ты умеешь играть в футбол, то ты будешь востребован.

— В ближайшее время увеличится ли количество российских игроков, которые играют в топ-лигах?

— Те, кто мог уехать, уже играют в зарубежных клубах. Остальным для того, чтобы перебраться в Европу, придется пойти на существенное понижение зарплаты.

«Зенит-2»

— У «Зенит» — 2 очередное крупное обновление состава. Как вам работается в таких условиях?

— Это судьба второй команды. После предыдущего сезона, который был в разгар пандемии, нам уже ничего не страшно. Это был очень серьезный опыт. Я очень благодарен своему тренерскому штабу и всему персоналу. Было очень много работы, с которой мы справились. Порой на тренировке команду приходилось делить на 5-6 групп: одни восстанавливаются после травмы, другие подходят к работе в общей группе, третьи набирают форму, четвертые готовятся к игре и так далее. Мы все вместе сработали на пять баллов.

— Совсем скоро «Зенит» — 2 проведет свой матч с ФК «Красава». Что думаете насчет этого проекта?

— Если это хорошая история и вдолгую, то это хорошее начинание. Если же игра за подписчиков, то, конечно, такое не надо. Важно, что это дает работу футболистам, и они могут себя проявить и пойти потом дальше.

— В первом матче первенства ФНЛ выделялся 17-летний Кирилл Столбов. Как вам его игра? Он выступает на той же позиции, что и вы.

— Я считаю, что он в 17 сильнее, чем Радимов в свои 17 лет. И если он будет прогрессировать дальше как Радимов в 17 лет, то у него большое будущее.

Евро, сборная, Олимпиада

— Что для вас стало главным открытием на Евро-2020?

— На этом чемпионате Европы стало очевидно, что в футболе повысилась интенсивность, нужно хорошо владеть мячом. Необходимо быстро им управлять, думать и передвигаться на поле. Если ты хорошо умеешь обращаться с мячом на высокой скорости, то сможешь играть в футбол на хорошем уровне.

— Как вам состав сборной России на минувшем Евро?

— Не вижу более сильных российских игроков, чем те, которые находились в составе национальной команды.

— Что должно произойти, чтобы сборная России попала в финал чемпионата Европы?

— Нам всем еще много над этим надо работать. Поколение, которое играло на домашнем чемпионате мира-2018, было сильней, чем-то, которое принимало участие в этом европейском первенстве. В этой команде не нашлось своего Игнашевича или Акинфеева, которые повели бы за собой.

— Будет ли сборная Англии фаворитом предстоящего чемпионата мира?

— Я думаю, что да. Им повезло, что они столько матчей сыграли на «Уэмбли». Хотелось бы от них более яркого футбола, а не такого прагматичного, как они показывали. Они пытались добиться результата. Думаю, что если бы в финале, забив один гол, они пошли бы забивать еще, то все могло бы закончиться иначе. Однако они отошли назад, начали играть на результат и поплатились за это.

— Будете ли следить за Олимпиадой в Токио?

— Я точно буду смотреть женский гандбол. Хотя нас ожидают довольно ранние матчи по московскому времени, но я буду ставить будильник и намерен не пропускать игры, как это делал во время Олимпиады-2016 в Рио. Моя подруга гандболистка Анна Вяхирева недавно мне рассказывала про их картонные кровати в Токио и сказала, что я бы такую точно выкинул. Но это мы так смеемся. Для девчонок самое важное — защитить титул.

Евгений Черепанов