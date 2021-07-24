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«Те, кто мог уехать из РПЛ, уже играют в зарубежных клубах». Радимов — о старте РПЛ, Евро и Олимпиаде

Сегодня, 14:00
Владислав Радимов. Фото ФК «Зенит»
Владислав Радимов. Фото ФК «Зенит»
Теги:
Интервью главного тренера «Зенита-2».
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РПЛ

— Кто может составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство в предстоящем сезоне?

— Я считаю, что главный конкурент — московский «Спартак». У них есть полноценные два состава, и они, конечно, будут главными соперниками «Зенита» в борьбе за чемпионство. Красно-белые вернули из аренды всех футболистов, которые способны обыгрывать один в один. ЦСКА лихорадило, и не думаю, что они смогут составить конкуренцию. Этот сезон будет переходным, а вот через год армейцы вновь включатся в борьбу за золото. «Краснодар», «Рубин», «Ростов» и «Динамо» будут бороться за зону еврокубков.

— Что думаете о лимите в РПЛ?

— Самое главное — работа с детьми. Им надо давать больше. Что касается лимита на легионеров, то я бы его ослабил. Если ты умеешь играть в футбол, то ты будешь востребован.

— В ближайшее время увеличится ли количество российских игроков, которые играют в топ-лигах?

— Те, кто мог уехать, уже играют в зарубежных клубах. Остальным для того, чтобы перебраться в Европу, придется пойти на существенное понижение зарплаты.

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«Зенит-2»

— У «Зенит» — 2 очередное крупное обновление состава. Как вам работается в таких условиях?

— Это судьба второй команды. После предыдущего сезона, который был в разгар пандемии, нам уже ничего не страшно. Это был очень серьезный опыт. Я очень благодарен своему тренерскому штабу и всему персоналу. Было очень много работы, с которой мы справились. Порой на тренировке команду приходилось делить на 5-6 групп: одни восстанавливаются после травмы, другие подходят к работе в общей группе, третьи набирают форму, четвертые готовятся к игре и так далее. Мы все вместе сработали на пять баллов.

— Совсем скоро «Зенит» — 2 проведет свой матч с ФК «Красава». Что думаете насчет этого проекта?

— Если это хорошая история и вдолгую, то это хорошее начинание. Если же игра за подписчиков, то, конечно, такое не надо. Важно, что это дает работу футболистам, и они могут себя проявить и пойти потом дальше.

— В первом матче первенства ФНЛ выделялся 17-летний Кирилл Столбов. Как вам его игра? Он выступает на той же позиции, что и вы.

— Я считаю, что он в 17 сильнее, чем Радимов в свои 17 лет. И если он будет прогрессировать дальше как Радимов в 17 лет, то у него большое будущее.

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Евро, сборная, Олимпиада

— Что для вас стало главным открытием на Евро-2020?

— На этом чемпионате Европы стало очевидно, что в футболе повысилась интенсивность, нужно хорошо владеть мячом. Необходимо быстро им управлять, думать и передвигаться на поле. Если ты хорошо умеешь обращаться с мячом на высокой скорости, то сможешь играть в футбол на хорошем уровне.

— Как вам состав сборной России на минувшем Евро?

— Не вижу более сильных российских игроков, чем те, которые находились в составе национальной команды.

— Что должно произойти, чтобы сборная России попала в финал чемпионата Европы?

— Нам всем еще много над этим надо работать. Поколение, которое играло на домашнем чемпионате мира-2018, было сильней, чем-то, которое принимало участие в этом европейском первенстве. В этой команде не нашлось своего Игнашевича или Акинфеева, которые повели бы за собой.

— Будет ли сборная Англии фаворитом предстоящего чемпионата мира?

— Я думаю, что да. Им повезло, что они столько матчей сыграли на «Уэмбли». Хотелось бы от них более яркого футбола, а не такого прагматичного, как они показывали. Они пытались добиться результата. Думаю, что если бы в финале, забив один гол, они пошли бы забивать еще, то все могло бы закончиться иначе. Однако они отошли назад, начали играть на результат и поплатились за это.

— Будете ли следить за Олимпиадой в Токио?

— Я точно буду смотреть женский гандбол. Хотя нас ожидают довольно ранние матчи по московскому времени, но я буду ставить будильник и намерен не пропускать игры, как это делал во время Олимпиады-2016 в Рио. Моя подруга гандболистка Анна Вяхирева недавно мне рассказывала про их картонные кровати в Токио и сказала, что я бы такую точно выкинул. Но это мы так смеемся. Для девчонок самое важное — защитить титул.

Евгений Черепанов

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки
Зенит

ТБ 2.5

30%

1.70

Ф2 (-1,5)

27%

2.03

Ф2 (-1.0)

22%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Спартак

П2

27%

2.20

Обе забьют - да

23%

1.81

1X

19%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 0
Динамо 2
Матч завершен

Обе забьют - да

28%

2.00

ТБ 2.0

25%

1.87

П2

18%

2.65

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