«Те, кто мог уехать из РПЛ, уже играют в зарубежных клубах». Радимов — о старте РПЛ, Евро и Олимпиаде
РПЛ
— Кто может составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство в предстоящем сезоне?
— Я считаю, что главный конкурент — московский «Спартак». У них есть полноценные два состава, и они, конечно, будут главными соперниками «Зенита» в борьбе за чемпионство. Красно-белые вернули из аренды всех футболистов, которые способны обыгрывать один в один. ЦСКА лихорадило, и не думаю, что они смогут составить конкуренцию. Этот сезон будет переходным, а вот через год армейцы вновь включатся в борьбу за золото. «Краснодар», «Рубин», «Ростов» и «Динамо» будут бороться за зону еврокубков.
— Что думаете о лимите в РПЛ?
— Самое главное — работа с детьми. Им надо давать больше. Что касается лимита на легионеров, то я бы его ослабил. Если ты умеешь играть в футбол, то ты будешь востребован.
— В ближайшее время увеличится ли количество российских игроков, которые играют в топ-лигах?
— Те, кто мог уехать, уже играют в зарубежных клубах. Остальным для того, чтобы перебраться в Европу, придется пойти на существенное понижение зарплаты.
«Зенит-2»
— У «Зенит» — 2 очередное крупное обновление состава. Как вам работается в таких условиях?
— Это судьба второй команды. После предыдущего сезона, который был в разгар пандемии, нам уже ничего не страшно. Это был очень серьезный опыт. Я очень благодарен своему тренерскому штабу и всему персоналу. Было очень много работы, с которой мы справились. Порой на тренировке команду приходилось делить на 5-6 групп: одни восстанавливаются после травмы, другие подходят к работе в общей группе, третьи набирают форму, четвертые готовятся к игре и так далее. Мы все вместе сработали на пять баллов.
— Совсем скоро «Зенит» — 2 проведет свой матч с ФК «Красава». Что думаете насчет этого проекта?
— Если это хорошая история и вдолгую, то это хорошее начинание. Если же игра за подписчиков, то, конечно, такое не надо. Важно, что это дает работу футболистам, и они могут себя проявить и пойти потом дальше.
— В первом матче первенства ФНЛ выделялся 17-летний Кирилл Столбов. Как вам его игра? Он выступает на той же позиции, что и вы.
— Я считаю, что он в 17 сильнее, чем Радимов в свои 17 лет. И если он будет прогрессировать дальше как Радимов в 17 лет, то у него большое будущее.
Евро, сборная, Олимпиада
— Что для вас стало главным открытием на Евро-2020?
— На этом чемпионате Европы стало очевидно, что в футболе повысилась интенсивность, нужно хорошо владеть мячом. Необходимо быстро им управлять, думать и передвигаться на поле. Если ты хорошо умеешь обращаться с мячом на высокой скорости, то сможешь играть в футбол на хорошем уровне.
— Как вам состав сборной России на минувшем Евро?
— Не вижу более сильных российских игроков, чем те, которые находились в составе национальной команды.
— Что должно произойти, чтобы сборная России попала в финал чемпионата Европы?
— Нам всем еще много над этим надо работать. Поколение, которое играло на домашнем чемпионате мира-2018, было сильней, чем-то, которое принимало участие в этом европейском первенстве. В этой команде не нашлось своего Игнашевича или Акинфеева, которые повели бы за собой.
— Будет ли сборная Англии фаворитом предстоящего чемпионата мира?
— Я думаю, что да. Им повезло, что они столько матчей сыграли на «Уэмбли». Хотелось бы от них более яркого футбола, а не такого прагматичного, как они показывали. Они пытались добиться результата. Думаю, что если бы в финале, забив один гол, они пошли бы забивать еще, то все могло бы закончиться иначе. Однако они отошли назад, начали играть на результат и поплатились за это.
— Будете ли следить за Олимпиадой в Токио?
— Я точно буду смотреть женский гандбол. Хотя нас ожидают довольно ранние матчи по московскому времени, но я буду ставить будильник и намерен не пропускать игры, как это делал во время Олимпиады-2016 в Рио. Моя подруга гандболистка Анна Вяхирева недавно мне рассказывала про их картонные кровати в Токио и сказала, что я бы такую точно выкинул. Но это мы так смеемся. Для девчонок самое важное — защитить титул.
Евгений Черепанов
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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