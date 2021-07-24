Российский певец Юрий Лоза прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

«Я считаю ошибкой брать тренера в сборную России с совмещением с работой в клубе. У Карпина теперь всегда будет отговорка в случае провала — он совмещал, не хватило времени. Мне это не нравится. Он всегда может скинуть с себя ответственность. У главного тренера в клубе достаточно забот, а тут еще и сборная. Когда Карпин все это успеет? Я этих решений не понимаю. То платят безумную зарплату, то начинают экономить и берут тренера с совмещением. Мне это непонятно», — сказал Лоза «СЭ».

Также Лоза оценил перспективы нападающего Артема Дзюбы в сборной России под руководством Валерия Карпина.

«Дзюба — не системообразующий игрок. Не будет его, значит, будет кто-то другой. Наша команда и с Дзюбой, и без Дзюбы не играет. Карпин выстроит другую модель, в которой Артем не будет основным игроком. Мало ли конфликтов было», — добавил Лоза.

Ранее, 23 июля, РФС сообщил о назначении 52-летнего Карпина новым главным тренером сборной России. Специалист будет совмещать работу в «Ростове» и национальной команде до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления соглашения.